На ХТЗ горели торговые павильоны (ФОТО)

Спасатели протушили пожар за час.
Пожар на территории торговой площадки на Московском проспекте, 256 начался вечером 31 мая.
Горели два торговых металлических павильона по ремонту и продаже одежды и обуви.
Пожарных вызвали в 18:40.
На тушение выезжали пять отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
К моменту их прибытия людей в горящих киосках уже не было. Огонь охватил их полностью на площади 80 кв.м.
Руководитель тушения пожара сразу организовал защиту соседних павильонов, которым грозил открытый огонь.
В ликвидации пожара были задействованы 26 спасателей, которые в 18:54 локализовали распространение пожара и в 19:49 полностью потушили его.
Четыре соседних киоска не пострадали.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: