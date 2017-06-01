01.06.2017 10:22

На ХТЗ горели торговые павильоны (ФОТО)

Спасатели протушили пожар за час.



// ГСЧС

Пожар на территории торговой площадки на Московском проспекте, 256 начался вечером 31 мая.



Горели два торговых металлических павильона по ремонту и продаже одежды и обуви.



Пожарных вызвали в 18:40.



На тушение выезжали пять отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.



К моменту их прибытия людей в горящих киосках уже не было. Огонь охватил их полностью на площади 80 кв.м.



Руководитель тушения пожара сразу организовал защиту соседних павильонов, которым грозил открытый огонь.



В ликвидации пожара были задействованы 26 спасателей, которые в 18:54 локализовали распространение пожара и в 19:49 полностью потушили его.



Четыре соседних киоска не пострадали.



Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.