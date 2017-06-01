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01.06.2017  10:22   

На ХТЗ горели торговые павильоны (ФОТО)

Спасатели протушили пожар за час.


// ГСЧС

Пожар на территории торговой площадки на Московском проспекте, 256 начался вечером 31 мая.

Горели два торговых металлических павильона по ремонту и продаже одежды и обуви.

Пожарных вызвали в 18:40.

На тушение выезжали пять отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

К моменту их прибытия людей в горящих киосках уже не было. Огонь охватил их полностью на площади 80 кв.м.

Руководитель тушения пожара сразу организовал защиту соседних павильонов, которым грозил открытый огонь.

В ликвидации пожара были задействованы 26 спасателей, которые в 18:54 локализовали распространение пожара и в 19:49 полностью потушили его.

Четыре соседних киоска не пострадали.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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