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01.06.2017  10:52   

Возле блокпоста под Харьковом нашли сумку с боеприпасами (ФОТО)

Опасная находка лежала за 200 метров до стационарного блокпоста возле 517 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.


// Нацполиция

Сумку с боеприпасами обнаружила во время патрулирования группа быстрого реагирования Чугуевского отдела полиции.

По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции.

С места происшествия полицейские изъяли сумку, в которой находились 2 гранаты «РГД», 6 гранат «Ф-1», 7 взрывателей УЗРГМ.

Изъятое направлено на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок до 7 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан, которые оставивили сумку с боеприпасами.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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