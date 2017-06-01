Возле блокпоста под Харьковом нашли сумку с боеприпасами (ФОТО)

Опасная находка лежала за 200 метров до стационарного блокпоста возле 517 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.
Сумку с боеприпасами обнаружила во время патрулирования группа быстрого реагирования Чугуевского отдела полиции.
По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции.
С места происшествия полицейские изъяли сумку, в которой находились 2 гранаты «РГД», 6 гранат «Ф-1», 7 взрывателей УЗРГМ.
Изъятое направлено на исследование.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок до 7 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан, которые оставивили сумку с боеприпасами.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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