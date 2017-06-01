01.06.2017 10:52

Возле блокпоста под Харьковом нашли сумку с боеприпасами (ФОТО)

Опасная находка лежала за 200 метров до стационарного блокпоста возле 517 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.



// Нацполиция

Сумку с боеприпасами обнаружила во время патрулирования группа быстрого реагирования Чугуевского отдела полиции.



По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа Липецкого отделения полиции.



С места происшествия полицейские изъяли сумку, в которой находились 2 гранаты «РГД», 6 гранат «Ф-1», 7 взрывателей УЗРГМ.



Изъятое направлено на исследование.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок до 7 лет.



Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан, которые оставивили сумку с боеприпасами.