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01.06.2017  11:58   

Гости забили хозяина до смерти, а затем спрятали тело под ветками

На Харьковщине задержаны 32-ти и 48-летние мужчины, которые до смерти забили мужчину, а потом спрятали его тело.


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В Двуречанское отделение полиции поступило сообщение от местных жителей об обнаружении тела мужчины.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 47-летний местный житель. На теле мужчины эксперт обнаружил признаки насильственной смерти.

Как рассказал начальник Купянского отдела полиции Александр Долженко, полицейские сразу начали мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Через некоторое время полицейские выяснили, что преступление совершили 32 и 48-летние местные жители. Установлено, что односельчане пришли домой к 47-летнему мужчине. Между ними возникла ссора. В результате гости нанесли мужчине множественные удары ногами и руками по туловищу. После чего покинули помещение.

Но через несколько часов вернувшись, поняли, что мужчина умер. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вынесли тело во двор и накрыли ветками.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сейчас подозреваемые задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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