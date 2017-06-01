01.06.2017 12:45

В Балаклее задержали бригаду «черных лесорубов» (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители установили личности правонарушителей и изъяли вещественные доказательства.



police.kharkov

К работникам оперативного подразделения поступила информация, что неподалеку от улицы Балтийской города Балаклея неизвестные осуществляют вырубку деревьев.

«При выезде на место происшествия сотрудники полиции обнаружили трех местных жителей - 27, 30 и 46 лет, которые с помощью спецтехники и оборудования вырубали деревья не территории лесного массива города Балаклея. Также на месте происшествия правоохранители обнаружили два грузовых автомобиля «ВАЗ-3303» и «УАЗ», в которых находилось около двух кубов древесины», - информируют в пресс-службе ГУНП.

С места происшествия копы изъяли две бензопилы и лесопродукцию. Грузовые автомобили доставили на площадку для задержанного транспорта.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок», - отметил начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать в полицию о незаконной вырубке леса.