 
Главная Новости Криминал и происшествия В Балаклее задержали бригаду «черных лесорубов» (ФОТО, ВИДЕО)
01.06.2017  12:45   

В Балаклее задержали бригаду «черных лесорубов» (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители установили личности правонарушителей и изъяли вещественные доказательства.


police.kharkov
К работникам оперативного подразделения поступила информация, что неподалеку от улицы Балтийской города Балаклея неизвестные осуществляют вырубку деревьев.
 
«При выезде на место происшествия сотрудники полиции обнаружили трех местных жителей - 27, 30 и 46 лет, которые с помощью спецтехники и оборудования вырубали деревья не территории лесного массива города Балаклея. Также на месте происшествия правоохранители обнаружили два грузовых автомобиля «ВАЗ-3303» и «УАЗ», в которых находилось около двух кубов древесины», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
 
С места происшествия копы изъяли две бензопилы и лесопродукцию. Грузовые автомобили доставили на площадку для задержанного транспорта.
 
«По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок», - отметил начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук.
 
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать в полицию о  незаконной вырубке леса.
 
 
 
 
 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  лес, вырубка, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Образование В городе определяют лучший школьный плакат на тему сохранности лесов 29.05 Власть «Черные лесорубы» понесли законное наказание 11.04 Власть На Харьковщине поймали очередных «черных лесорубов» (ФОТО)
 
 

Видео

Через 2 года в Харькове построят мусороперерабатывающее предприятие
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 