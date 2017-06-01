 
Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове мужчина пытался заживо сжечь собутыльника
01.06.2017  13:15   

В Харькове мужчина пытался заживо сжечь собутыльника

Правоохранители Киевского отдела полиции разоблачили 35-летнего злоумышленника.


Сегодня
29 мая из Лесопарка в больницу был доставлен 42-летний мужчина с черепно-мозговой травмой и ожогами рук и ног.
 
«При осмотре места происшествия и опросе свидетелей правоохранителям Киевского отдела полиции удалось установить, что потерпевший вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки на поляне в Лесопарке. Вдруг между ними возник конфликт. 35-летний мужчина ударил потерпевшего бутылкой по голове, после чего уже на бессознательном мужчине поджег одежду», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.
 
Пострадавший в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.
 
Следственный отдел открыл уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  поджог, собутыльник, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.11 Криминал и происшествия Задержан один из поджигателей иномарки на парковке по Клочковской 09.11 Власть Игорь Терехов: Мы требуем наказать виновных в поджоге в парке Горького (ФОТО)   05.09 Власть Порошенко поручил Генпрокуратуре расследовать поджог «Интера»
 
 

Видео

Через 2 года в Харькове построят мусороперерабатывающее предприятие
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 