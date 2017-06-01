01.06.2017 13:15
В Харькове мужчина пытался заживо сжечь собутыльника
Правоохранители Киевского отдела полиции разоблачили 35-летнего злоумышленника.
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29 мая из Лесопарка в больницу был доставлен 42-летний мужчина с черепно-мозговой травмой и ожогами рук и ног.
«При осмотре места происшествия и опросе свидетелей правоохранителям Киевского отдела полиции удалось установить, что потерпевший вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки на поляне в Лесопарке. Вдруг между ними возник конфликт. 35-летний мужчина ударил потерпевшего бутылкой по голове, после чего уже на бессознательном мужчине поджег одежду», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.
Пострадавший в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.
Следственный отдел открыл уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет.