Пьяный мужчина погиб, пытаясь подключить дом к электричеству

Смерть наступила в результате падения со столба.
ЧП произошло 31 мая в 22:25 в городе Мерефа.
По предварительным данным, 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез на столб, чтобы подключить домовладение к электроснабжению, и упал.
Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: