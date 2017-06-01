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01.06.2017  13:28   

Пьяный мужчина погиб, пытаясь подключить дом к электричеству

Смерть наступила в результате падения со столба.


// Нацполиция

ЧП произошло 31 мая в 22:25 в городе Мерефа.

По предварительным данным, 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез на столб, чтобы подключить домовладение к электроснабжению, и упал.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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