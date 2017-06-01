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01.06.2017  14:28   

На Новгородской сбили 70-летнего пешехода

Авария произошла сегодня, 1 июня, около полудня на улице Новгородской, 53.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель «Москвича 2141», двигавшийся в сторону Клочковской, совершил наезд на пешехода.

По словам водителя, он просто не увидел, что на дорогу выбежал человек.

В результате ДТП 70-летний пешеход госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

На место вызвана следственно оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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