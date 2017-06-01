На Новгородской сбили 70-летнего пешехода

Авария произошла сегодня, 1 июня, около полудня на улице Новгородской, 53.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель «Москвича 2141», двигавшийся в сторону Клочковской, совершил наезд на пешехода.
По словам водителя, он просто не увидел, что на дорогу выбежал человек.
В результате ДТП 70-летний пешеход госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
На место вызвана следственно оперативная группа.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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