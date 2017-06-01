01.06.2017 14:28

На Новгородской сбили 70-летнего пешехода

Авария произошла сегодня, 1 июня, около полудня на улице Новгородской, 53.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель «Москвича 2141», двигавшийся в сторону Клочковской, совершил наезд на пешехода.



По словам водителя, он просто не увидел, что на дорогу выбежал человек.



В результате ДТП 70-летний пешеход госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.



На место вызвана следственно оперативная группа.