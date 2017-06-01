ДТП на Клочковской: автомобиль повредил собственный груз

Авария произошла около 15.30 31 мая на перекрестке улиц Минская и Клочковская.
По предварительным данным, автомобиль «Пежо» двигался по Клочковской в сторону улицы Окатара Яроша, а автомобиль «Лада Лардис» поворачивал с Минской на Клочковскую.
«Пежо» резко затормозил и с его крыши съехал груз на переднюю часть автомобиля.
В результате чего автомобиль получил механические повреждения, но столкновения автомобилей не было.
На водителя «Пeжо» патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП, а на водителя «Лады» – протокол по ч.4 ст 122 КУоАП за создание аварийной ситуации.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: