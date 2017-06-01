01.06.2017 15:00

ДТП на Клочковской: автомобиль повредил собственный груз

Авария произошла около 15.30 31 мая на перекрестке улиц Минская и Клочковская.



// Патрульная полиция

По предварительным данным, автомобиль «Пежо» двигался по Клочковской в сторону улицы Окатара Яроша, а автомобиль «Лада Лардис» поворачивал с Минской на Клочковскую.



«Пежо» резко затормозил и с его крыши съехал груз на переднюю часть автомобиля.



В результате чего автомобиль получил механические повреждения, но столкновения автомобилей не было.



На водителя «Пeжо» патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП, а на водителя «Лады» – протокол по ч.4 ст 122 КУоАП за создание аварийной ситуации.