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01.06.2017  15:00   

ДТП на Клочковской: автомобиль повредил собственный груз

Авария произошла около 15.30 31 мая на перекрестке улиц Минская и Клочковская.


// Патрульная полиция

По предварительным данным, автомобиль «Пежо» двигался по Клочковской в сторону улицы Окатара Яроша, а автомобиль «Лада Лардис» поворачивал с Минской на Клочковскую.

«Пежо» резко затормозил и с его крыши съехал груз на переднюю часть автомобиля.

В результате чего автомобиль получил механические повреждения, но столкновения автомобилей не было.

На водителя «Пeжо» патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП, а на водителя «Лады» – протокол по ч.4 ст 122 КУоАП за создание аварийной ситуации.

Тэги:  дтп, харьков
 
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