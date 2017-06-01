01.06.2017 15:59

В Песочине задержали жителя другой области с амфетамином

Полицейские выявили факт незаконного хранения и перевозки наркотических веществ.



// Нацполиция

Автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением 31-летнего жителя Полтавской области инспекторы остановили на стационарном посту полиции «Песочин».



При проверке документов сотрудники полиции заметили, что водитель заметно нервничает. Правоохранители предложили пройти дополнительный поверхностный осмотр.



При осмотре было обнаружено два пакета, обмотанных изолентой, в которых находились около 5 граммов наркотического вещества белого цвета, похожего на амфетамин.



На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Люботинского отдела полиции для оформления материалов. Изъятое направлено на исследование.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.