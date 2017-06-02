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02.06.2017  08:57   

На ХТЗ в квартире, где делали наркотики, произошел пожар

1 июня, около 16.00, экипаж патрульной полиции получил сообщение о том, что якобы в одной из квартир на улице Грицевца случился пожар.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в отделе коммуникаций облуправления Национальной полиции.

Прибыв на вызов, патрульные увидели у дверей квартиры спасателей.

В подъезде дома было слышно запах дыма. Полицейские вместе с пожарными зашли в квартиру - дверь открыла женщина, которая представилась хозяйкой дома. Последняя рассказала, что пожар произошел в комнате ее сына.

Войдя в помещение, патрульные увидели, что причиной возгорания стало то, что 38-милетний мужчина в собственной комнате вероятно изготавливал наркотики - на полу находилась электроплита, посуда, медицинские препараты, неизвестные вещества, похожие на наркотические и шприцы.

От задымления никто не пострадал. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  пожар, харьков
 
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