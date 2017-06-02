02.06.2017 08:57

На ХТЗ в квартире, где делали наркотики, произошел пожар

1 июня, около 16.00, экипаж патрульной полиции получил сообщение о том, что якобы в одной из квартир на улице Грицевца случился пожар.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в отделе коммуникаций облуправления Национальной полиции.



Прибыв на вызов, патрульные увидели у дверей квартиры спасателей.



В подъезде дома было слышно запах дыма. Полицейские вместе с пожарными зашли в квартиру - дверь открыла женщина, которая представилась хозяйкой дома. Последняя рассказала, что пожар произошел в комнате ее сына.



Войдя в помещение, патрульные увидели, что причиной возгорания стало то, что 38-милетний мужчина в собственной комнате вероятно изготавливал наркотики - на полу находилась электроплита, посуда, медицинские препараты, неизвестные вещества, похожие на наркотические и шприцы.



От задымления никто не пострадал. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.