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02.06.2017  09:54   

В Харькове мужчину задержали при попытки ограбления кредитного учреждения

В Харькове задержали мужчину, который напал на кредитное учреждение.


Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления национальной полиции.

Неизвестный в медицинской маске зашел в помещение заведения и, угрожая 23-летней женщине-кассиру предметом, внешне похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме более 3000 гривен.
Сообщение о происшествии, которое произошло в помещении кредитного учреждения, расположенного на проспекте Гагарина, поступило в дежурную часть Основянского отдела полиции вчера в 19:46.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и личности злоумышленника.

Тэги:  кража, харьков, полиция
 
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