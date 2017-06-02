02.06.2017 09:54

В Харькове мужчину задержали при попытки ограбления кредитного учреждения

В Харькове задержали мужчину, который напал на кредитное учреждение.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления национальной полиции.



Неизвестный в медицинской маске зашел в помещение заведения и, угрожая 23-летней женщине-кассиру предметом, внешне похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме более 3000 гривен.

Сообщение о происшествии, которое произошло в помещении кредитного учреждения, расположенного на проспекте Гагарина, поступило в дежурную часть Основянского отдела полиции вчера в 19:46.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и личности злоумышленника.