02.06.2017 10:22

Под Харьковом задержали грузовик с древесиной (ФОТО)

Факт незаконной перевозки полицейские обнаружили в ходе отработки территории Харьковского района.



// Нацполиция

Во время надзора за дорожным движением инспекторами взвода сопровождения ГУНП был остановлен грузовой автомобиль «ГАЗ».

53-летний водитель перевозил свежеспиленную древесину без каких-либо разрешительных документов.



Для документирования и проведения дальнейшей проверки на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Липецкого отдела полиции.



Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины.