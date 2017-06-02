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02.06.2017  10:22   

Под Харьковом задержали грузовик с древесиной (ФОТО)

Факт незаконной перевозки полицейские обнаружили в ходе отработки территории Харьковского района.


// Нацполиция

Во время надзора за дорожным движением инспекторами взвода сопровождения ГУНП был остановлен грузовой автомобиль «ГАЗ».

53-летний водитель перевозил свежеспиленную древесину без каких-либо разрешительных документов.

Для документирования и проведения дальнейшей проверки на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Липецкого отдела полиции.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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