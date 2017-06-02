Под Харьковом задержали грузовик с древесиной (ФОТО)

Факт незаконной перевозки полицейские обнаружили в ходе отработки территории Харьковского района.
Во время надзора за дорожным движением инспекторами взвода сопровождения ГУНП был остановлен грузовой автомобиль «ГАЗ».
53-летний водитель перевозил свежеспиленную древесину без каких-либо разрешительных документов.
Для документирования и проведения дальнейшей проверки на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Липецкого отдела полиции.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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