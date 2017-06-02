СБУ задержала на взятке двух патрульных полицейских (ФОТО)

Сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии внутренней безопасности Нацполиции разоблачили на взятке двух сотрудников патрульной полиции одного из райотделов Харьковщины.
Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Правоохранители установили, что патрульные потребовали от местного жителя деньги за несоставление административного протокола по поводу дорожно-транспортного происшествия. Накануне водитель совершил незначительное автоаварию без пострадавших, но скрылся с места ДТП.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, у здания райотдела во время получения взятки в размере пятиста долларов США и одиннадцати тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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