02.06.2017 12:30

Пьяный водитель разгромил островок безопасности на проспекте Гагарина (ФОТО)

Авария произошла около 11 часов вечера 1 июня на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Аэрофлотской.



// Патрульная полиция

Патрульные заметили автомобиль ВАЗ 2103, который стоял посреди проезжей части с оторванным передним колесом.



Во время выяснения обстоятельств правоохранители установили, что 40-летний водитель, двигаясь по проспекту Гагарина в направлении центральной части города, на перекрестке с улицей Аэрофлотский не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень островка безопасности.



Полицейские заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.



Водитель согласился на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера "Драгер". Результат осмотра показал, что содержание алкоголя в организме водителя превышает допустимую норму в восемь раз.



В результате в отношении мужчины патрульные составили соответствующие адимистративные материалы за совершение ДТП и управление в состоянии опьянения.