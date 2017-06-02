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02.06.2017  12:30   

Пьяный водитель разгромил островок безопасности на проспекте Гагарина (ФОТО)

Авария произошла около 11 часов вечера 1 июня на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Аэрофлотской.


// Патрульная полиция

Патрульные заметили автомобиль ВАЗ 2103, который стоял посреди проезжей части с оторванным передним колесом.

Во время выяснения обстоятельств правоохранители установили, что 40-летний водитель, двигаясь по проспекту Гагарина в направлении центральной части города, на перекрестке с улицей Аэрофлотский не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень островка безопасности.

Полицейские заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера "Драгер". Результат осмотра показал, что содержание алкоголя в организме водителя превышает допустимую норму в восемь раз.

В результате в отношении мужчины патрульные составили соответствующие адимистративные материалы за совершение ДТП и управление в состоянии опьянения.

Тэги:  дтп, харьков
 
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