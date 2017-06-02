Африканец хотел улететь в Стамбул по поддельным документам

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили у гражданина Камеруна поддельные документы.
Во время оформления пассажиров одного из рейсов в Стамбул пограничники обнаружили у гражданина Камеруна поддельный вид на жительство.
Как выяснилось, форма предоставленного документа, датированного 2015 годом, не существует с 2012 года.
В Нацполицию направлено уведомление по ч.4 ст. 358 УК Украины «Использование заведомо подложного документа».
Иностранца передали представителям Нацполиции.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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