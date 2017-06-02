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02.06.2017  13:28   

Африканец хотел улететь в Стамбул по поддельным документам

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили у гражданина Камеруна поддельные документы.


// Госпогранслужба

Во время оформления пассажиров одного из рейсов в Стамбул пограничники обнаружили у гражданина Камеруна поддельный вид на жительство.

Как выяснилось, форма предоставленного документа, датированного 2015 годом, не существует с 2012 года.

В Нацполицию направлено уведомление по ч.4 ст. 358 УК Украины «Использование заведомо подложного документа».

Иностранца передали представителям Нацполиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  поддельный документ, пограничники, харьков
 
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