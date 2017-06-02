02.06.2017 13:28

Африканец хотел улететь в Стамбул по поддельным документам

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили у гражданина Камеруна поддельные документы.



// Госпогранслужба

Во время оформления пассажиров одного из рейсов в Стамбул пограничники обнаружили у гражданина Камеруна поддельный вид на жительство.



Как выяснилось, форма предоставленного документа, датированного 2015 годом, не существует с 2012 года.



В Нацполицию направлено уведомление по ч.4 ст. 358 УК Украины «Использование заведомо подложного документа».



Иностранца передали представителям Нацполиции.