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02.06.2017  14:15   

В Харькове «накрыли» преступную группировку по сбыту особо опасного наркотика (ФОТО, ВИДЕО)

В ее состав входили двое неоднократно судимых мужчин за аналогичные преступления.


police.kharkov
По информации пресс-службы ГУНП, факты сбыта наркотического средства выявили сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следственным отделом Киевского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2.
 
«48-летний житель Харькова в течение последних лет сбывал наркотическое вещество жителям Киевского района. Во время обыска в его доме обнаружены денежные средства и медицинские шприцы с дозами опия, подготовленного для дальнейшего сбыта», - рассказывают в пресс-службе силовиков. 
 
В ходе проведенных мероприятий правоохранители разоблачили 35-летнего харьковчанина, который предоставлял свою квартиру для изготовления наркотического средства. В результате обыска в помещении  была обнаружена и изъята посуда для изготовления опия, более 20 медицинских шприцов с остатками наркотического средства, 9 пластиковых бутылок, 2 стеклянные банки с опием, общей емкостью более 5000 мл.
 
Один из фигурантов задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Вещественные доказательства отправлены на исследование.
 
Продолжаются следственные действия по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
 
 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  опий, наркотик, харьков, полиция
 
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