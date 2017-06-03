03.06.2017 11:52

На Харьковщине правоохранители обнаружили иномарку с наркотиком

У пассажира автомобиля «Ауди» во время несения службы по надзору за дорожным движением на стационарном посту полиции «Песочин» работники полиции нашли каннабис.



police.kharkov

По информации пресс-службы ГУНП, при проверке документов на право управления и регистрационных документов на транспортное средство инспекторы заметили, что в салоне автомобиля пассажир, который находился на заднем сиденье, заметно нервничает.

Правоохранители предложили мужчине пройти поверхностный осмотр. В рюкзаке они обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на коноплю.

Для оформления административных материалов на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Люботинського отдела полиции.

Изъятое вещество направлено на исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские выясняют, с какой целью мужчина хранил и перевозил наркотическое вещество.