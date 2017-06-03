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03.06.2017  11:52   

На Харьковщине правоохранители обнаружили иномарку с наркотиком

У пассажира автомобиля «Ауди» во время несения службы по надзору за дорожным движением на стационарном посту полиции «Песочин» работники полиции нашли каннабис.


police.kharkov
По информации пресс-службы ГУНП, при проверке документов на право управления и регистрационных документов на транспортное средство инспекторы заметили, что в салоне автомобиля пассажир, который находился на заднем сиденье, заметно нервничает.
 
Правоохранители предложили мужчине пройти поверхностный осмотр. В рюкзаке они обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на коноплю.
 
Для оформления административных материалов на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Люботинського отдела полиции.
 
Изъятое вещество направлено на исследование.
 
Следователем  открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские выясняют, с какой целью мужчина хранил и перевозил наркотическое вещество.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотик, иномарка, харьков
 
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