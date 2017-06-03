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03.06.2017  13:08   

Харьковчанка в пятый раз попалась за вождение в нетрезвом состоянии (ФОТО)

Патрульные обнаружили женщину, которая только за последние полгода в пятый раз управляла автомобилем с признаками наркотического опьянения.


kharkivpolice
2 июня около 22:00 копы увидели Mercedes Benz c300 4Matic, у которого не работала задняя левая блок-фара. За рулем авто находилась 33-летняя харьковчанка с признаками наркотического опьянения.
 
Во время оформления административных материалов по ст. 130 Куоап правоохранители выяснили, что женщина уже была замечена в таком состоянии за рулем дважды на Новогодние праздники, (31.12.2016, 03.01.2017), День Святого Валентина (15.01.2017) и в апреле.
 
Таким образом, женщина установила своеобразный рекорд - в течение полугода в пятый раз получила протокол за управление машиной в состоянии опьянения.
 
В отношении харьковчанки полицейские составили админпротокол.
 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авто, наркотики, харьков
 
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