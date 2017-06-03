03.06.2017 13:08

Харьковчанка в пятый раз попалась за вождение в нетрезвом состоянии (ФОТО)

Патрульные обнаружили женщину, которая только за последние полгода в пятый раз управляла автомобилем с признаками наркотического опьянения.



kharkivpolice

2 июня около 22:00 копы увидели Mercedes Benz c300 4Matic, у которого не работала задняя левая блок-фара. За рулем авто находилась 33-летняя харьковчанка с признаками наркотического опьянения.

Во время оформления административных материалов по ст. 130 Куоап правоохранители выяснили, что женщина уже была замечена в таком состоянии за рулем дважды на Новогодние праздники, (31.12.2016, 03.01.2017), День Святого Валентина (15.01.2017) и в апреле.

Таким образом, женщина установила своеобразный рекорд - в течение полугода в пятый раз получила протокол за управление машиной в состоянии опьянения.

В отношении харьковчанки полицейские составили админпротокол.