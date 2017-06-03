Харьковчанка в пятый раз попалась за вождение в нетрезвом состоянии (ФОТО)

Патрульные обнаружили женщину, которая только за последние полгода в пятый раз управляла автомобилем с признаками наркотического опьянения.
Главная изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Ожидайте сюрприз, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
В течение удлиненных выходных начавшееся прохладой лето исправится и возьмет курс на жару.
В первую субботу июня отмечается «плавающий» праздник – Международный день очистки водоемов.
влажн.:
давл.:
ветер: