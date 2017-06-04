04.06.2017 10:48

На Жилярди перевернулся грузовик

3 июня около 9:00 полицейским поступил вызов, что на спуске Жилярди, возле дома № 96, произошло ДТП без пострадавших.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По прибытию на место полицейские установили, что водитель транспортного средства Foton не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и перевернулся на бок.

По объяснению водителя, у его автомобиля отказали тормоза. Поэтому во избежание дорожно-транспортного происшествия водитель совершил резкий маневр, после чего его автомобиль перевернулся на бок. В результате из кузова грузовика высыпалось около 15 тонн глины на проезжую часть.

Полицейские на водителя составили административный протокол по статье 124 КУпАП. В результате ДТП никто не пострадал.