На Жилярди перевернулся грузовик

3 июня около 9:00 полицейским поступил вызов, что на спуске Жилярди, возле дома № 96, произошло ДТП без пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По прибытию на место полицейские установили, что водитель транспортного средства Foton не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и перевернулся на бок.
По объяснению водителя, у его автомобиля отказали тормоза. Поэтому во избежание дорожно-транспортного происшествия водитель совершил резкий маневр, после чего его автомобиль перевернулся на бок. В результате из кузова грузовика высыпалось около 15 тонн глины на проезжую часть.
Полицейские на водителя составили административный протокол по статье 124 КУпАП. В результате ДТП никто не пострадал.
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