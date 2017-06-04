04.06.2017 11:39

ДТП на Полтавском Шляхе: есть пострадавшие

4 июня около 9:40 на улице Полтавский шлях возле дома № 40 произошло ДТП с пострадавшими.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-слжубе патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель транспортного средства Faw сбил пешехода.



Водитель сообщил, что пожилая женщина шла по проезжей части дороги и внезапно начала переходить дорогу на пешеходном переходе. Поэтому, водитель не успел среагировать и осуществить экстренное торможение.



80-летнюю женщину госпитализировали в больницу. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.