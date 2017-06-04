ДТП на Полтавском Шляхе: есть пострадавшие

4 июня около 9:40 на улице Полтавский шлях возле дома № 40 произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в пресс-слжубе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель транспортного средства Faw сбил пешехода.
Водитель сообщил, что пожилая женщина шла по проезжей части дороги и внезапно начала переходить дорогу на пешеходном переходе. Поэтому, водитель не успел среагировать и осуществить экстренное торможение.
80-летнюю женщину госпитализировали в больницу. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Приготовьтесь, что любое решение будет даваться вам с большим трудом. Зато и риск совершить сегодня ошибку (особенно в важных вопросах) близок к нулю.
В течение удлиненных выходных начавшееся прохладой лето исправится и возьмет курс на жару.
Православные отмечают один из главных христианских праздников: День Святой Троицы, Пятидесятницу, Сошествие Святого Духа.
влажн.:
давл.:
ветер: