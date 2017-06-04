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04.06.2017  11:39   

ДТП на Полтавском Шляхе: есть пострадавшие

4 июня около 9:40 на улице Полтавский шлях возле дома № 40 произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-слжубе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель транспортного средства Faw сбил пешехода.

Водитель сообщил, что пожилая женщина шла по проезжей части дороги и внезапно начала переходить дорогу на пешеходном переходе. Поэтому, водитель не успел среагировать и осуществить экстренное торможение.

80-летнюю женщину госпитализировали в больницу. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков, полтавский шлях
 
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