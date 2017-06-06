 
Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной Горе столкнулись автомобили
06.06.2017  08:55   

На Холодной Горе столкнулись автомобили

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Холодногорской и Переяславской.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Инцидент произошел 5 июня около десяти часов вечера. По предварительной информации автомобиль Skoda А5, под управлением 21-летней водителя, двигался по улице Переяславской в ​​сторону улицы Костромской.

На перекрестке с улицей Холодногорской по неизвестным причинам 21-летний водитель Scoda не выполнил требование знака 2.1 «Уступить дорогу" и не пропустил автомобиль "ВАЗ 2104", который ехал по главной дороге, в результате чего  и произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя Sсoda пока составлен протокол 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) статьей КоАП. Выясняются все обстоятельства происшествия.
 

Тэги:  дтп, харьков, холодная гора
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Криминал и происшествия На Сумской машина вылетела на обочину 04.06 Криминал и происшествия ДТП на Полтавском Шляхе: есть пострадавшие 04.06 Криминал и происшествия На Жилярди перевернулся грузовик
 
 

Видео

1 сентября в Песочине откроют новую современную школу
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 