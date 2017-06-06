На Холодной Горе столкнулись автомобили

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Холодногорской и Переяславской.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Инцидент произошел 5 июня около десяти часов вечера. По предварительной информации автомобиль Skoda А5, под управлением 21-летней водителя, двигался по улице Переяславской в сторону улицы Костромской.
На перекрестке с улицей Холодногорской по неизвестным причинам 21-летний водитель Scoda не выполнил требование знака 2.1 «Уступить дорогу" и не пропустил автомобиль "ВАЗ 2104", который ехал по главной дороге, в результате чего и произошло столкновение транспортных средств.
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя Sсoda пока составлен протокол 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) статьей КоАП. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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