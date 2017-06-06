06.06.2017 08:55

На Холодной Горе столкнулись автомобили

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Холодногорской и Переяславской.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Инцидент произошел 5 июня около десяти часов вечера. По предварительной информации автомобиль Skoda А5, под управлением 21-летней водителя, двигался по улице Переяславской в ​​сторону улицы Костромской.



На перекрестке с улицей Холодногорской по неизвестным причинам 21-летний водитель Scoda не выполнил требование знака 2.1 «Уступить дорогу" и не пропустил автомобиль "ВАЗ 2104", который ехал по главной дороге, в результате чего и произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя Sсoda пока составлен протокол 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) статьей КоАП. Выясняются все обстоятельства происшествия.

