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06.06.2017  09:04   

На Сумской машина вылетела на обочину

4 июня около 13.00 на улице Сумская рядом с домом № 132В / 1 произошло ДТП без пострадавших.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По прибытию на место дорожно-транспортного происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля "Ваз 210994-20" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, в результате машина стукнулась о бордюрный камень.

При составлении материалов ДТП полицейские заметили у водителя Ваз  признаки наркотического опьянения, а именно неразборчивая речь, покраснение глаз и шаткая походка.

Поэтому согласно действующему законадавству водителю предложено пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался.

На водителя Ваз полицейские составили административные протоколы по статьям 124 и часть 2 статья 130 КУоАП.

Тэги:  дтп, сумская, харьков
 
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