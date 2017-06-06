На Сумской машина вылетела на обочину

4 июня около 13.00 на улице Сумская рядом с домом № 132В / 1 произошло ДТП без пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По прибытию на место дорожно-транспортного происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля "Ваз 210994-20" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, в результате машина стукнулась о бордюрный камень.
При составлении материалов ДТП полицейские заметили у водителя Ваз признаки наркотического опьянения, а именно неразборчивая речь, покраснение глаз и шаткая походка.
Поэтому согласно действующему законадавству водителю предложено пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался.
На водителя Ваз полицейские составили административные протоколы по статьям 124 и часть 2 статья 130 КУоАП.
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