06.06.2017 09:04

На Сумской машина вылетела на обочину

4 июня около 13.00 на улице Сумская рядом с домом № 132В / 1 произошло ДТП без пострадавших.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По прибытию на место дорожно-транспортного происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля "Ваз 210994-20" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, в результате машина стукнулась о бордюрный камень.



При составлении материалов ДТП полицейские заметили у водителя Ваз признаки наркотического опьянения, а именно неразборчивая речь, покраснение глаз и шаткая походка.



Поэтому согласно действующему законадавству водителю предложено пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался.



На водителя Ваз полицейские составили административные протоколы по статьям 124 и часть 2 статья 130 КУоАП.