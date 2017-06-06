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06.06.2017  10:59   

Из дома под Харьковом украли телевизоры

Злоумешленник завладел двумя телевизорами, нанеся хозяину материальный ущерб на сумму около 6000 гривен.


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С заявлением о преступлении в Дергачевский отдел полиции обратился 30-летний житель. Мужчина рассказал, что у него из дома исчезло имущество. Он указал, что неизвестные повредили навесной замок на входной двери.

Инспекторы полиции Дергачевского ОП провели оперативно-розыскные мероприятия и быстро установили личность злоумышленника. Им оказался  29-летний житель поселка Малые Проходы. По месту его проживания найдено и изъято один телевизор. Другой вещественное доказательство мужчина успел продать.

По факту происшествия следственным Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса

Украина. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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