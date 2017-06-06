На пожаре в гериатическом пансионате пострадал инвалид

Пожар в в Змиевском гериатрическом пансионате произошел сегодня, 6 июня, около трех часов утра.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, очагом пожара стала одна из комнат, в ней горели кровать, домашние вещи и мебель на площади 3 кв. м.
Во время ликвидации пожара спасен мужчина, 1965 г.р. (инвалид 1 группы без ног). С ожогами 31% тела его госпитализировали в районную больницу.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.
Пожар ликвидирован в 3:26. Эвакуация жителей пансионата и персонала не проводилась.
Причина пожара - неосторожность при курении.
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Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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