06.06.2017 11:19

На пожаре в гериатическом пансионате пострадал инвалид

Пожар в в Змиевском гериатрическом пансионате произошел сегодня, 6 июня, около трех часов утра.



// ГСЧС

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, очагом пожара стала одна из комнат, в ней горели кровать, домашние вещи и мебель на площади 3 кв. м.



Во время ликвидации пожара спасен мужчина, 1965 г.р. (инвалид 1 группы без ног). С ожогами 31% тела его госпитализировали в районную больницу.



Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Пожар ликвидирован в 3:26. Эвакуация жителей пансионата и персонала не проводилась.

Причина пожара - неосторожность при курении.