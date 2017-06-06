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06.06.2017  11:59   

Рецидивиста разоблачили в распространении курительных смесей, солей и метамфетамина (ВИДЕО)

34-летнего злоумышленника правоохранители остановили на улице во время отработки территории.


// Нацполиция

Как сообщили в Нацполиции, при проведении поверхностного осмотра у мужчины обнаружили 16 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом зеленого цвета кристаллической формы, 10 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зелено-коричневого цвета общим весом около 20 грамм, полимерный пакет с метамфетамином весом около 5 грамм.

Изъятое направлено на исследование.

Открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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