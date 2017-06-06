На Баварии женщину насмерть сбил поезд

От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, авария произошла 5 июня в 23:00.
Женщина 1990 года рождения попала под пассажирский поезд № 74 Кривой Рог - Москва на перегоне Покотиловка - Харьков-Пассажирский (на территории Новобаварского района Харькова).
В результате происшествия произошли задержки движения поезда № 74 на час и 2-х пригородных поездов на 33 и 24 минуты соответственно.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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