06.06.2017 12:28

На Баварии женщину насмерть сбил поезд

От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.



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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, авария произошла 5 июня в 23:00.

Женщина 1990 года рождения попала под пассажирский поезд № 74 Кривой Рог - Москва на перегоне Покотиловка - Харьков-Пассажирский (на территории Новобаварского района Харькова).



В результате происшествия произошли задержки движения поезда № 74 на час и 2-х пригородных поездов на 33 и 24 минуты соответственно.