06.06.2017 12:57

Под Харьковом горела свалка

Пожар произошел утром 5 июня на городской свалке за поселком Осиново Купянского района.



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Спасателей вызвали в 7:27.



На тушение выезжало подразделение ГСЧС в количестве 1-го отделения на автоцистерне и 5 человек личного состава.



Свалка площадью примерно 8,6 га, высота - около 20 метров.



Было установлено, что мусор горит очагами на территории 1200 кв. м.



На месте пожара работало 6 единиц инженерной техники.



Пожар локализован в 11:07, ликвидирован в 19:25.



Жертв и пострадавших нет.



Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.