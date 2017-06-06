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06.06.2017  12:57   

Под Харьковом горела свалка

Пожар произошел утром 5 июня на городской свалке за поселком Осиново Купянского района.


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Спасателей вызвали в 7:27.

На тушение выезжало подразделение ГСЧС в количестве 1-го отделения на автоцистерне и 5 человек личного состава.

Свалка площадью примерно 8,6 га, высота - около 20 метров.

Было установлено, что мусор горит очагами на территории 1200 кв. м.

На месте пожара работало 6 единиц инженерной техники.

Пожар локализован в 11:07, ликвидирован в 19:25.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Тэги:  пожар, харьков
 
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