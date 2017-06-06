06.06.2017 13:15

Ограбление в Харькове: ранее судимый мужчина позарился на золото

Оперуполномоченные Немышлянского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 31-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Добычей злоумышленника стало золотое украшение 23-летней харьковчанки.



police.kharkov

Женщина шла вдоль проспекта Московского, на нее неожиданно напал неизвестный и сорвал золотую цепочку. Злоумышленник хотел потом продать ее, но был задержан правоохранителями.

«Благодаря своевременному обращению потерпевшей, неравнодушию граждан и оперативности сотрудников полиции мужчину удалось быстро задержать. Вещественное доказательство изъято», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Во время следственных действий копы установили, что нападающий уже имеет судимости за совершение аналогичного уголовного преступления и совершение наркопреступлений.

По факту происшествия следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

Справка. Сейчас злоумышленник содержится в следственном изоляторе.