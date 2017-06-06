 
Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление в Харькове: ранее судимый мужчина позарился на золото
06.06.2017  13:15   

Ограбление в Харькове: ранее судимый мужчина позарился на золото

Оперуполномоченные Немышлянского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 31-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Добычей злоумышленника стало золотое украшение 23-летней харьковчанки.


police.kharkov
Женщина шла вдоль проспекта Московского, на нее неожиданно напал неизвестный и сорвал золотую цепочку. Злоумышленник хотел потом продать ее, но был задержан правоохранителями. 
 
«Благодаря своевременному обращению потерпевшей, неравнодушию граждан и оперативности сотрудников полиции мужчину удалось быстро задержать. Вещественное доказательство изъято», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Во время следственных действий копы установили, что нападающий уже имеет судимости за совершение аналогичного уголовного преступления и совершение наркопреступлений.
По факту происшествия следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.
 
Справка. Сейчас злоумышленник содержится в следственном изоляторе.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, цепочка, харьков, вор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Криминал и происшествия Из дома под Харьковом украли телевизоры 02.06 Криминал и происшествия В Харькове мужчину задержали при попытке ограбления кредитного учреждения 30.05 Криминал и происшествия На улице Достоевского украли камеру наблюдения
 
 

Видео

1 сентября в Песочине откроют новую современную школу
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 