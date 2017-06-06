06.06.2017 14:03

Под Харьковом избили и ограбили пенсионерку

32-летний житель поселка Слатино с применением физической силы отобрал личные вещи у женщины пожилого возраста.



// Нацполиция

В полицию обратилась 31-летняя жительница поселка Слатино и сообщила, что к ней пришла 61-летняя соседка и попросила помочь, потому что на ее возле собственного дома напал неизвестный мужчина. Он разбил ей лицо и забрал пакет с вещами.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро разоблачили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу безработный местный житель.



По месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли краденные вещественные доказательства - мобильный телефон, документы, кошелек с банковскими карточками.



В отношении злоумышленника правоохранители выбрали меру пресечения - содержание под стражей.



Следователем Дергачевского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.