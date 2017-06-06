Под Харьковом избили и ограбили пенсионерку

32-летний житель поселка Слатино с применением физической силы отобрал личные вещи у женщины пожилого возраста.
В полицию обратилась 31-летняя жительница поселка Слатино и сообщила, что к ней пришла 61-летняя соседка и попросила помочь, потому что на ее возле собственного дома напал неизвестный мужчина. Он разбил ей лицо и забрал пакет с вещами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро разоблачили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу безработный местный житель.
По месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли краденные вещественные доказательства - мобильный телефон, документы, кошелек с банковскими карточками.
В отношении злоумышленника правоохранители выбрали меру пресечения - содержание под стражей.
Следователем Дергачевского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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