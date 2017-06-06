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06.06.2017  15:16   

В Харькове произошел конфликт со стрельбой (ФОТО)

5 июня, около 23.00, в дом харьковчанина на улице Саратовской проникли двое неизвестных.


kharkivpolice
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, хозяин дома сообщил патрульным, что злоумышленники увидели его и попытались скрыться на «ВАЗ-2103». Мужчина сел в такси и догнал «Жигули». Когда он подошел к транспортному средству, один из неизвестных достал пистолет и выстрелил два раза.
 
В свою очередь, другая сторона конфликта рассказала правоохранителям, что они вдвоем сидели в машине. К ним подошли неизвестные и начали бить, обвиняя в проникновении во двор. По словам мужчины, который находился в авто, чтобы защитить себя, он достал стартовый пистолет и выстрелил в воздух.
 
На месте происшествия патрульные нашли пистолет. Для дальнейшего выяснения обстоятельств полицeйские вызвали следственно-опeративную группу.
 
 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  конфликт, стрельба, харьков
 
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