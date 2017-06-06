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06.06.2017  15:30   

Таможенники изъяли «киндер сюрприз» с сюрпризом

В пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили более 11 граммов каннабиса, скрытого в игрушке «киндер сюрприз».


// ГФС

Гражданин Украины перемещался из России в Украину на собственном авто и во время устного декларирования заявил об отсутствии предметов, запрещенных к перемещению.

Однако, в ходе дальнейшего осмотра автомобиля на полу, у сиденья водителя, в барсетке среди других вещей в контейнере из-под игрушки «киндер сюрприз» было обнаружен сверток фольги с наркотическим веществом.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГФС
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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