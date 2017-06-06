Таможенники изъяли «киндер сюрприз» с сюрпризом

В пункте пропуска «Гоптовка» харьковские таможенники обнаружили более 11 граммов каннабиса, скрытого в игрушке «киндер сюрприз».
Гражданин Украины перемещался из России в Украину на собственном авто и во время устного декларирования заявил об отсутствии предметов, запрещенных к перемещению.
Однако, в ходе дальнейшего осмотра автомобиля на полу, у сиденья водителя, в барсетке среди других вещей в контейнере из-под игрушки «киндер сюрприз» было обнаружен сверток фольги с наркотическим веществом.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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