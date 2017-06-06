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06.06.2017  16:01   

На Полтавском Шляхе столкнулись Suzuki SX-4 и Skoda Octavia

Авария произошла утром 6 июня возле дома 65 по Полтавскому Шляху.


// Патрульная полиция

Как выяснили правоохранители, обе машины двигались по улице Полтавский шлях в направлении центра.

Не выбрав безопасной скорости и дистанции, 42-летняя женщина на автомобиле Suzuki SX-4 совершила столкновение со Skoda Octavia A5, под управлением 23-летнего парня, который остановился на перекрестке Полтавского шляха и улицы Евгения Котляра на красный сигнал светофора.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения.

На водителя Suzuki SX-4 патрульные составили протокол за совершение ДТП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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