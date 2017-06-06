На Полтавском Шляхе столкнулись Suzuki SX-4 и Skoda Octavia

Авария произошла утром 6 июня возле дома 65 по Полтавскому Шляху.
Как выяснили правоохранители, обе машины двигались по улице Полтавский шлях в направлении центра.
Не выбрав безопасной скорости и дистанции, 42-летняя женщина на автомобиле Suzuki SX-4 совершила столкновение со Skoda Octavia A5, под управлением 23-летнего парня, который остановился на перекрестке Полтавского шляха и улицы Евгения Котляра на красный сигнал светофора.
В результате происшествия автомобили получили механические повреждения.
На водителя Suzuki SX-4 патрульные составили протокол за совершение ДТП.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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