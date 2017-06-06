06.06.2017 16:01

На Полтавском Шляхе столкнулись Suzuki SX-4 и Skoda Octavia

Авария произошла утром 6 июня возле дома 65 по Полтавскому Шляху.



// Патрульная полиция

Как выяснили правоохранители, обе машины двигались по улице Полтавский шлях в направлении центра.



Не выбрав безопасной скорости и дистанции, 42-летняя женщина на автомобиле Suzuki SX-4 совершила столкновение со Skoda Octavia A5, под управлением 23-летнего парня, который остановился на перекрестке Полтавского шляха и улицы Евгения Котляра на красный сигнал светофора.



В результате происшествия автомобили получили механические повреждения.



На водителя Suzuki SX-4 патрульные составили протокол за совершение ДТП.