06.06.2017 19:03

На Белгородском спуске повредили клумбу

Неизвестные ночью изуродовали новую клумбу в Киевском районе, которая впервые за много лет появилась на Белгородском спуске.



dozor.kharkov.ua

Сегодня утром харьковские озеленители не досчитались синего тюбика на тематической клумбе, которая разбита на Белгородском спуске. По замыслу дизайнеров, с больших тюбиков вместо краски вытекают два вида цветов. Желтый тагетис и голубая петуния. Тем самым символизируя флаг Украины.

«16 человек целый день на этом бугре на солнцепёке простояли под уклоном 45 градусов для создания композиции, это очень и очень неприятно и болезненно. Обидно и жалко своей работы. Потому что люди стараются для горожан, для красоты города, но происходят случаи вандализма», – говорит начальник СКП «Харьковзеленстрой» Киевского района Виктор Серый.

Но ворам красота не нужна, добавляет Виктор Серый. Потому что это не первый подобный случай в городе. Коммунальщики обыскали прилегающую территорию. Но элемента декора так и не нашли. Поэтому обратились к правоохранителям.

«Заявление в полицию было написано, результат конечно неизвестен, как что будет рассматриваться, и что будет в конечном результате сказать трудно. Но по всей вероятности никто ничего не обнаружит и не найдет. Это единичные случаи, когда полиция раскрывает эти дела, по которым мы обращаемся, чтобы нам помогли как-то», - добавляет начальник СКП «Харьковзеленстрой» Киевского района Виктор Серый.