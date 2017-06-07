 
Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке на АЗС загорелся автомобиль
07.06.2017  09:05   

На Салтовке на АЗС загорелся автомобиль

6 июня в 22.30 во время патрулирования экипаж полиции заметил, что на заправке горит авто Chevrolet Aveo.


пресс-служба патрульной полиции

Событие происходило на улице Валентиновской, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На тот момент пожар самостоятельно пытались потушить сотрудники автозаправки и владелец транспортного средства.

Патрульный экипаж, который находился на месте происшествия, быстро передал информацию другим патрулям, которые в дальнейшем помогли временно ограничить движение транспорта по прилегающим улицам.

Полицейские начали помогать гражданам тушить горящий автомобиль с помощью огнетушителя и вызвали на место сотрудников МЧС.

В дальнейшем автомобиль оттолкали с заправки на проезжую часть, где спасатели окончательно потушили пламя.

По предварительной информации, причиной пожара стало самовозгорание транспортного средства. В результате происшествия никто нe пострадал.

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Криминал и происшествия Под Харьковом горела свалка 06.06 Криминал и происшествия На пожаре в гериатическом пансионате пострадал инвалид 02.06 Криминал и происшествия На ХТЗ в квартире, где делали наркотики, произошел пожар
 
 

Видео

Харьков по финансовой силе среди лидеров в Украине - аналитики "Moody's"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 