На Салтовке на АЗС загорелся автомобиль

6 июня в 22.30 во время патрулирования экипаж полиции заметил, что на заправке горит авто Chevrolet Aveo.
Событие происходило на улице Валентиновской, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
На тот момент пожар самостоятельно пытались потушить сотрудники автозаправки и владелец транспортного средства.
Патрульный экипаж, который находился на месте происшествия, быстро передал информацию другим патрулям, которые в дальнейшем помогли временно ограничить движение транспорта по прилегающим улицам.
Полицейские начали помогать гражданам тушить горящий автомобиль с помощью огнетушителя и вызвали на место сотрудников МЧС.
В дальнейшем автомобиль оттолкали с заправки на проезжую часть, где спасатели окончательно потушили пламя.
По предварительной информации, причиной пожара стало самовозгорание транспортного средства. В результате происшествия никто нe пострадал.
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