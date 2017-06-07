07.06.2017 09:05

На Салтовке на АЗС загорелся автомобиль

6 июня в 22.30 во время патрулирования экипаж полиции заметил, что на заправке горит авто Chevrolet Aveo.



пресс-служба патрульной полиции

Событие происходило на улице Валентиновской, сообщает пресс-служба патрульной полиции.



На тот момент пожар самостоятельно пытались потушить сотрудники автозаправки и владелец транспортного средства.



Патрульный экипаж, который находился на месте происшествия, быстро передал информацию другим патрулям, которые в дальнейшем помогли временно ограничить движение транспорта по прилегающим улицам.



Полицейские начали помогать гражданам тушить горящий автомобиль с помощью огнетушителя и вызвали на место сотрудников МЧС.



В дальнейшем автомобиль оттолкали с заправки на проезжую часть, где спасатели окончательно потушили пламя.



По предварительной информации, причиной пожара стало самовозгорание транспортного средства. В результате происшествия никто нe пострадал.