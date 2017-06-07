07.06.2017 09:12

На Журавлевке столкнулись машины

На Журавлевском спуске легковушка столкнулась с микроавтобусом.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Около 14: 00 06 июня на Журавлевском спуске Nissan Primera столкнулся с микроавтобусом Ford Transit под управлением водителя 1975 года рождения.



Причиной происшествия стало несоблюдение 40-летним водителем Nissan Primera безопасной скорости и дистанции.



К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.



В отношении водителя Nissan'a полицейские оформили административный материал за нарушение ПДД Украины, которое привело к ДТП.