На Журавлевке столкнулись машины

На Журавлевском спуске легковушка столкнулась с микроавтобусом.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Около 14: 00 06 июня на Журавлевском спуске Nissan Primera столкнулся с микроавтобусом Ford Transit под управлением водителя 1975 года рождения.
Причиной происшествия стало несоблюдение 40-летним водителем Nissan Primera безопасной скорости и дистанции.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
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