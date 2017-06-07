В Харькове поймали торговца наркотиками

В мае 61-летний мужчина на улице продал незнакомцу почти 2 мл опия ацетилированного за 200 гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Правоохранители установили, что 61-летний житель города Лозовая изготавливал особо опасное наркотическое средство - опий ацетилированный, который в дальнейшем хранил дома с целью сбыта.
16 мая на улице злоумышленник незаконно сбыл 1,9 мл наркотического средства, за что получил деньги. Согласно заключению эксперта проданным веществом оказался опий ацетилированный.
Установив наличие достаточных доказательств, ранее неоднократно судимому 61-летнему мужчине следователем сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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