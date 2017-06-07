 
Главная Новости Криминал и происшествия На Павловом Поле горела захламленная квартира: хозяин погиб (ФОТО)
07.06.2017  10:58   

На Павловом Поле горела захламленная квартира: хозяин погиб (ФОТО)

Пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Тобольской, 45 произошел вечером 6 июня.


// ГСЧС

Спасателей вызвали  в 18:32.

На тушение выезжали два отделения дежурной стражи 1-й пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент их прибытия стало известно, что пожар происходит в квартире на втором этаже. Вооружившись аппаратами защиты органов дыхания, спасатели вошли в задымленных помещений и нашли там тело 61-го летнего хозяина квартиры. К сожалению он уже не подавал признаков жизни.

В квартире горел мусор и разнообразен хлам, который сносил отовсюду в свою квартиру погибший. Площадь горения составила 8 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 18:44, а в 20:07 - полностью ликвидировали его.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 Криминал и происшествия На Салтовке на АЗС загорелся автомобиль 06.06 Криминал и происшествия Под Харьковом горела свалка 06.06 Криминал и происшествия На пожаре в гериатическом пансионате пострадал инвалид
 
 

Видео

Харьков по финансовой силе среди лидеров в Украине - аналитики "Moody's"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 