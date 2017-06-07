07.06.2017 10:58

На Павловом Поле горела захламленная квартира: хозяин погиб (ФОТО)

Пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Тобольской, 45 произошел вечером 6 июня.



// ГСЧС

Спасателей вызвали в 18:32.

На тушение выезжали два отделения дежурной стражи 1-й пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент их прибытия стало известно, что пожар происходит в квартире на втором этаже. Вооружившись аппаратами защиты органов дыхания, спасатели вошли в задымленных помещений и нашли там тело 61-го летнего хозяина квартиры. К сожалению он уже не подавал признаков жизни.



В квартире горел мусор и разнообразен хлам, который сносил отовсюду в свою квартиру погибший. Площадь горения составила 8 кв.м.



Спасатели локализовали пожар в 18:44, а в 20:07 - полностью ликвидировали его.



Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.