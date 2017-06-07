На Павловом Поле горела захламленная квартира: хозяин погиб (ФОТО)

Пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Тобольской, 45 произошел вечером 6 июня.
Спасателей вызвали в 18:32.
На тушение выезжали два отделения дежурной стражи 1-й пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах в составе 10 спасателей.
На момент их прибытия стало известно, что пожар происходит в квартире на втором этаже. Вооружившись аппаратами защиты органов дыхания, спасатели вошли в задымленных помещений и нашли там тело 61-го летнего хозяина квартиры. К сожалению он уже не подавал признаков жизни.
В квартире горел мусор и разнообразен хлам, который сносил отовсюду в свою квартиру погибший. Площадь горения составила 8 кв.м.
Спасатели локализовали пожар в 18:44, а в 20:07 - полностью ликвидировали его.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
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