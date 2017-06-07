07.06.2017 11:39

Безработная жительница области обокрала пенсионера

Работники Волчанского отдела полиции разоблачили 34-летнюю гражданку в краже металлических изделий.



// Нацполиция

К правоохранителям обратился 80-летний пенсионер. Он рассказал, что с его двора совершена кража.



Как заявил начальник Волчанского отдела полиции Игорь Зиненко, правоохранителями разоблачена 34-летняя безработная жительница города Волчанска.



С ее слов стало известно, что она искала дом, чтобы снять жилье. В чужом дворе увидела металлические изделия и решила их украсть.



Своими действиями она нанесла пострадавшему ущерб на сумму почти 3000 гривен.



Вещественные доказательства возвращены владельцу.



Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 3-х лет лишения свободы.