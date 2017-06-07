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07.06.2017  13:15   

В харьковской подземке задержали серийного вора мобильных телефонов

Разоблачили 35-летнего злоумышленника во время оперативно-розыскных действий работники сектора уголовного розыска отдела полиции в метрополитене.


police.kharkov
По информации пресс-службы ГУНП, на счету мужчины 4 грабежа мобильных телефонов на станциях метрополитена. Вещественные доказательства были изъяты.
 
Копы продолжают следственные действия по уголовному производству, которое открыто по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, телефон, метро, харьков
 
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