07.06.2017 13:15

В харьковской подземке задержали серийного вора мобильных телефонов

Разоблачили 35-летнего злоумышленника во время оперативно-розыскных действий работники сектора уголовного розыска отдела полиции в метрополитене.



police.kharkov

По информации пресс-службы ГУНП, на счету мужчины 4 грабежа мобильных телефонов на станциях метрополитена. Вещественные доказательства были изъяты.

Копы продолжают следственные действия по уголовному производству, которое открыто по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.