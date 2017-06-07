В харьковской подземке задержали серийного вора мобильных телефонов

Разоблачили 35-летнего злоумышленника во время оперативно-розыскных действий работники сектора уголовного розыска отдела полиции в метрополитене.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
влажн.:
давл.:
ветер: