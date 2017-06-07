В районе Благбаза ограбили кредитное учреждение

Правоохранители Харькова разыскивают нападавшего.
Ограбление произошло в помещении кредитного учреждения на улице Рождественской 6 июня 18:24.
Неизвестный в маске зашел в помещение заведения и, угрожая 23-летнему кассиру предметом, внешне похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме более 500 гривен.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия и розыску злоумышленника.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
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