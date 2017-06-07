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07.06.2017  13:28   

В районе Благбаза ограбили кредитное учреждение

Правоохранители Харькова разыскивают нападавшего.


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Ограбление произошло в помещении кредитного учреждения на улице Рождественской 6 июня 18:24.

Неизвестный в маске зашел в помещение заведения и, угрожая 23-летнему кассиру предметом, внешне похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме более 500 гривен.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия и розыску злоумышленника.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, грабеж, полиция, харьков
 
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