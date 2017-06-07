07.06.2017 13:28

В районе Благбаза ограбили кредитное учреждение

Правоохранители Харькова разыскивают нападавшего.



// Facebook

Ограбление произошло в помещении кредитного учреждения на улице Рождественской 6 июня 18:24.



Неизвестный в маске зашел в помещение заведения и, угрожая 23-летнему кассиру предметом, внешне похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме более 500 гривен.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа.



Следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия и розыску злоумышленника.