Иностранку обокрали в проходящем по Харьковщине поезде

У гражданки Швеции - пассажирки поезда сообщением «Киев-Константиновка» - украли 200 евро.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 6 июня в 4:15 утра.
Работники полиции установили, что у пассажирки поезда неизвестный совершил кражу денег в сумме 200 евро.
О событии средствами факсимильной связи сообщено в Посольство Швеции в г. Киеве и в Департамент консульской службы МИД Украины.
Следователем Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
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