 
Главная Новости Криминал и происшествия Иностранку обокрали в проходящем по Харьковщине поезде
07.06.2017  13:54   

Иностранку обокрали в проходящем по Харьковщине поезде

У гражданки Швеции - пассажирки поезда сообщением «Киев-Константиновка» - украли 200 евро.


// Facebook

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 6 июня в 4:15 утра.

Работники полиции установили, что у пассажирки поезда неизвестный совершил кражу денег в сумме 200 евро.

О событии средствами факсимильной связи сообщено в Посольство Швеции в г. Киеве и в Департамент консульской службы МИД Украины.

Следователем Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 Криминал и происшествия В харьковской подземке задержали серийного вора мобильных телефонов 07.06 Криминал и происшествия Безработная жительница области обокрала пенсионера 06.06 Криминал и происшествия Ограбление в Харькове: ранее судимый мужчина позарился на золото
 
 

Видео

Харьков по финансовой силе среди лидеров в Украине - аналитики "Moody's"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 