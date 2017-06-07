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07.06.2017  15:56   

На Московском проспекте на пропустили «скорую»: в перевернутой машине пострадали четверо взрослых и трехлетний ребенок (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 7 июня, в 13:35 на Московской проспекте, 138.


// Патрульная полиция

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи с включенной сиреной двигался по Московскому проспекту в сторону ХТЗ и на перекрестке Московского проспеккта с Энергетической улицей ему не уступил дорогу автомобиль Volvo XC90.

В результате столкновения карета скорой перевернулась набок.

Пострадавших водителя скорой, фельшера, врача, и пассажирку с трехлетним ребенком госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Водителя Volvo тоже госпитализировали в «неотложку».

На месте работает следственно-оперативная группа. Детали устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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