На Московском проспекте на пропустили «скорую»: в перевернутой машине пострадали четверо взрослых и трехлетний ребенок (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 7 июня, в 13:35 на Московской проспекте, 138.
По предварительным данным, автомобиль скорой помощи с включенной сиреной двигался по Московскому проспекту в сторону ХТЗ и на перекрестке Московского проспеккта с Энергетической улицей ему не уступил дорогу автомобиль Volvo XC90.
В результате столкновения карета скорой перевернулась набок.
Пострадавших водителя скорой, фельшера, врача, и пассажирку с трехлетним ребенком госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Водителя Volvo тоже госпитализировали в «неотложку».
На месте работает следственно-оперативная группа. Детали устанавливают следователи.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
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