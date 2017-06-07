07.06.2017 15:56

На Московском проспекте на пропустили «скорую»: в перевернутой машине пострадали четверо взрослых и трехлетний ребенок (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 7 июня, в 13:35 на Московской проспекте, 138.



// Патрульная полиция

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи с включенной сиреной двигался по Московскому проспекту в сторону ХТЗ и на перекрестке Московского проспеккта с Энергетической улицей ему не уступил дорогу автомобиль Volvo XC90.

В результате столкновения карета скорой перевернулась набок.

Пострадавших водителя скорой, фельшера, врача, и пассажирку с трехлетним ребенком госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



Водителя Volvo тоже госпитализировали в «неотложку».



На месте работает следственно-оперативная группа. Детали устанавливают следователи.