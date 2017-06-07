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07.06.2017  16:29   

Работника пенитенциарной службы обвиняют в избиении подростка-инвалида

Мама пострадавшего 16-летнего Романа, Светлана Умеренкова, уверяет, что ее сына-инвалида жестоко избил тюремный надзиратель.


// Facebook

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в городе Мерефа 31 мая около десяти часов вечера.

Мать подростка Светлана Умеренкова рассказывает, что в тот вечер Рому избил местный житель – сотрудник пенитенциарной службы.



В Нацполиции сообщили, что по факту происшествия в городе Мерефа проводится досудебное расследование.

Согласно официальному сообщению, правоохранителями проводится весь комплекс необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Парню выдано направление на прохождение медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений.

После получения результатов экспертизы материалы будут переданы по подследственности в пенитенциарную службу для дальнейшего расследования.

Тэги:  избиение, полиция, харьков
 
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