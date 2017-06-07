На Окружной машина застряла в дереве (ФОТО)

Женщина-водитель не справилась с управлением.
Авария произошла сегодня, 7 июня, около 12:35 на Окружной дороге, вблизи улицы Л.Сердюка.
По предварительным данным, автомобиль Хюндай двигался по Окружной в сторону Белгородского шоссе.
Водитель нe справилась с управлениям и машина врезалась в отбойник, а потом авто вынесло в кювет, где транспортное средство застряло между двумя деревьями.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
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