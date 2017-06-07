07.06.2017 16:59

На Окружной машина застряла в дереве (ФОТО)

Женщина-водитель не справилась с управлением.



// Патрульная полиция

Авария произошла сегодня, 7 июня, около 12:35 на Окружной дороге, вблизи улицы Л.Сердюка.



По предварительным данным, автомобиль Хюндай двигался по Окружной в сторону Белгородского шоссе.

Водитель нe справилась с управлениям и машина врезалась в отбойник, а потом авто вынесло в кювет, где транспортное средство застряло между двумя деревьями.



Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа.