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07.06.2017  16:59   

На Окружной машина застряла в дереве (ФОТО)

Женщина-водитель не справилась с управлением.


// Патрульная полиция

Авария произошла сегодня, 7 июня, около 12:35 на Окружной дороге, вблизи улицы Л.Сердюка.

По предварительным данным, автомобиль Хюндай двигался по Окружной в сторону Белгородского шоссе.

Водитель нe справилась с управлениям и машина врезалась в отбойник, а потом авто вынесло в кювет, где транспортное средство застряло между двумя деревьями.

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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