07.06.2017 16:45

На Харьковщине перекрыли 12 международных каналов поставки наркотиков

С 1 марта по 31 мая на Харьковщине проводилась оперативно-профилактическая операция с целью выявления международных каналов поставки оружия и наркотиков.



legalrc

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, управлением противодействия наркопреступности организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, занимающихся приобретением, хранением и перевозкой наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств и веществ через государственную границу и из других регионов Украины.

По фактам обнаружения каналов поставки наркотиков правоохранители открыли 6 уголовных производств по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), 4 - по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), 1 - ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе перекрытых международных каналов из незаконного оборота изъято 12,976 кг марихуаны, 1 кг героина, 46,3 грамм JWH, 10 грамм PVP, 11 граммов амфетамина, 600 таблеток «Акатар», 600 грамм грибов», - информируют в пресс-службе ведомства.

Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области работа в данном направлении продолжается.