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08.06.2017  08:47   

В харьковском метро двое пьяных с велосипедом пытались прорваться на платформу

Харьковские правоохранители помешали нетрезвым гражданам хулиганить на территории метрополитена.


Сайт горсовета

Об этом сообщили в отделе коммуникаций облуправления Национальной полиции.

В отношении двух мужчин правоохранители составили админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Административный материал для принятия решения направлен в Киевский районный суд Харькова.

Произошло 6 июня на станции метро «Академика Барабашова».

20 и 22-летние граждане в состоянии опьянения с велосипедом пытались спуститься на платформу. Правоохранители сделали им замечание, на что те ответили нецензурной бранью, стали агрессивно себя вести, перепрыгнули через турникет и начали создавать конфликтную ситуацию с гражданами.

Для прекращения действий правоохранители провели мужчин в комнату полиции и предупредили о применении спецсредств при непрекращении агрессивного поведения. На предупреждение сотрудников полиции граждане не отреагировали. Правоохранители вызвали дополнительный наряд патрульных полицейских, составили админпротоколы. Граждан доставили в Киевский отдел полиции.

По данному факту проводится проверка.

Тэги:  полиция, харьков, метро
 
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