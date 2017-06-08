08.06.2017 08:47

В харьковском метро двое пьяных с велосипедом пытались прорваться на платформу

Харьковские правоохранители помешали нетрезвым гражданам хулиганить на территории метрополитена.



Сайт горсовета

Об этом сообщили в отделе коммуникаций облуправления Национальной полиции.



В отношении двух мужчин правоохранители составили админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Административный материал для принятия решения направлен в Киевский районный суд Харькова.



Произошло 6 июня на станции метро «Академика Барабашова».



20 и 22-летние граждане в состоянии опьянения с велосипедом пытались спуститься на платформу. Правоохранители сделали им замечание, на что те ответили нецензурной бранью, стали агрессивно себя вести, перепрыгнули через турникет и начали создавать конфликтную ситуацию с гражданами.



Для прекращения действий правоохранители провели мужчин в комнату полиции и предупредили о применении спецсредств при непрекращении агрессивного поведения. На предупреждение сотрудников полиции граждане не отреагировали. Правоохранители вызвали дополнительный наряд патрульных полицейских, составили админпротоколы. Граждан доставили в Киевский отдел полиции.



По данному факту проводится проверка.