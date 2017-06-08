ДТП на Московском: Opel тормозил крышей (ФОТО)

Авария произошла 7 июня около девяти часов вечера у дома 232 по Московскому проспекту.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля «Опель Вектра», идя на обгон, не справился с управлением, и машину инерционно отбросило в двигавшийся рядорм «Опель Омега».
В результате «Омега» перевернулась на крышу.
Водитель автомобиля «Опель Омега» госпитализировали.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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