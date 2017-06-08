08.06.2017 10:23

ДТП на Московском: Opel тормозил крышей (ФОТО)

Авария произошла 7 июня около девяти часов вечера у дома 232 по Московскому проспекту.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля «Опель Вектра», идя на обгон, не справился с управлением, и машину инерционно отбросило в двигавшийся рядорм «Опель Омега».



В результате «Омега» перевернулась на крышу.



Водитель автомобиля «Опель Омега» госпитализировали.



Обстоятельства и причины ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.