08.06.2017 10:59

Под Харьковом пропал пенсионер на велосипеде (ФОТО)

Работниками Балаклейского отдела полиции устанавливается местонахождение Юрия Константиновича Коренева, 1939 года рождения.



// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, мужчина 5 июня выехал на велосипеде из села Вербовка в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся.



На вид Юрию Константиновичу 75-80 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы короткие, седые, лицо овальное, глаза светлые.



Над левой бровью – родинка.



Был одет в брюки серого цвета, рубашку темного цвета, куртку синего цвета, кепку светлую, мокасины серого цвета.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в Балаклейский отдел полиции или по телефонам: 0509355351, 0957940700 - сектор уголовного розыска.





