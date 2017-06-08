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08.06.2017  10:59   

Под Харьковом пропал пенсионер на велосипеде (ФОТО)

Работниками Балаклейского отдела полиции устанавливается местонахождение Юрия Константиновича Коренева, 1939 года рождения.


// Facebook

Как сообщили в Нацполиции, мужчина 5 июня выехал на велосипеде из села Вербовка в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся.

На вид Юрию Константиновичу 75-80 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы короткие, седые, лицо овальное, глаза светлые.

Над левой бровью – родинка.

Был одет в брюки серого цвета, рубашку темного цвета, куртку синего цвета, кепку светлую, мокасины серого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в Балаклейский отдел полиции или по телефонам: 0509355351, 0957940700 - сектор уголовного розыска.



 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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