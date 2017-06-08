08.06.2017 11:20

Добровольцы-пожарные спасли мужчину из горящего дома

Вечером 7 июня в поселке Васищево загорелся частный дом.



// ГСЧС

Спасателей вызвали в 22:40.



К месту вызова немедленно прибыл местный добровольческой пожарное подразделение. Кроме того, из Харькова на помощь выехал дежурный караул 11-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент прибытия добровольцев-пожарных огнем были охвачены домашние вещи и мебель в одной из жилых комнат дома на площади 10 кв.м.

В горящем и полностью задымленном помещении 39-летний хозяин дома пытался самостоятельно потушить огонь. Но его действия привели лишь к получению им отравления угарным газом.

Волонтеры немедленно вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.

Сейчас мужчина находится на лечении в Харьковской областной клинической больнице.



Прибывшие на помощь спасатели ГСЧС помогли волонтерам потушить пожар.

В 23:06 огонь был локализован, а в 23:21 - ликвидирован полностью.



Что стало причиной пожара, устанавливается.