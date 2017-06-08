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08.06.2017  11:20   

Добровольцы-пожарные спасли мужчину из горящего дома

Вечером 7 июня в поселке Васищево загорелся частный дом.


// ГСЧС

Спасателей вызвали в 22:40.

К месту вызова немедленно прибыл местный добровольческой пожарное подразделение. Кроме того, из Харькова на помощь выехал дежурный караул 11-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент прибытия добровольцев-пожарных огнем были охвачены домашние вещи и мебель в одной из жилых комнат дома на площади 10 кв.м.

В горящем и полностью задымленном помещении 39-летний хозяин дома пытался самостоятельно потушить огонь. Но его действия привели лишь к получению им отравления угарным газом.

Волонтеры немедленно вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.

Сейчас мужчина находится на лечении в Харьковской областной клинической больнице.

Прибывшие на помощь спасатели ГСЧС помогли волонтерам потушить пожар.

В 23:06 огонь был локализован, а в 23:21 - ликвидирован полностью.

Что стало причиной пожара, устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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