Добровольцы-пожарные спасли мужчину из горящего дома

Вечером 7 июня в поселке Васищево загорелся частный дом.
Спасателей вызвали в 22:40.
К месту вызова немедленно прибыл местный добровольческой пожарное подразделение. Кроме того, из Харькова на помощь выехал дежурный караул 11-й пожарно-спасательной части ГСЧС.
На момент прибытия добровольцев-пожарных огнем были охвачены домашние вещи и мебель в одной из жилых комнат дома на площади 10 кв.м.
В горящем и полностью задымленном помещении 39-летний хозяин дома пытался самостоятельно потушить огонь. Но его действия привели лишь к получению им отравления угарным газом.
Волонтеры немедленно вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.
Сейчас мужчина находится на лечении в Харьковской областной клинической больнице.
Прибывшие на помощь спасатели ГСЧС помогли волонтерам потушить пожар.
В 23:06 огонь был локализован, а в 23:21 - ликвидирован полностью.
Что стало причиной пожара, устанавливается.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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