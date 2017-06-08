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08.06.2017  12:39   

Мужчина убил приятеля во время застолья

После совершенного злоумышленник сообщил о происшествии в полицию и скрылся с места преступления.


// Нацполиция

7 июня в 21:30 в дежурную часть Двуречанского отделения полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в селе Ольховая в его домовладении находится тело человека.

При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия в доме было обнаружено 42-летнего мужчины с колото-резаной раной в области ключицы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался владелец здания - 34-летний ранее судимый за кражу местный житель.

Правоохранителями установлено, что приятели жили вместе в одном здании. Во время распития спиртных напитков у них возникла ссора, в ходе которой 34-летний хозяин домовладения взял со стола кухонный нож и нанес один смертельный удар приятелю. Испугавшись, злоумышленник скрылся с места преступления и скрывался в камышах.

«Злоумышленник задержан согласно статье 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания Купянского отдела полиции, - рассказал начальник Купянского отдела полиции Александр Долженко. - вещественные доказательства изъяты».

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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